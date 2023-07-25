İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çevreyi kirletenlere tepki göstererek, “Kirleticilere karşı tüm yaptırımları uygulayacağız. Başka İzmit yok” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in farklı noktalarında bulunan sosyal yaşam alanlarının tüm uyarılara rağmen kirletilmesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.

Kirleticilere karşı tüm yaptırımları uygulayacaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, “İzmit’in sosyal yaşam alanları çekirdek kabukları, sigara izmaritleri ve kola kutularını gelişi güzel atan sorumsuzlarca kirletiliyor.

İzmit Belediyesi emekçileri, kentimizde sürekli temizlik yaparken, bazı kişilerin düşüncesizce kirletmesine müsamaha göstermeyeceğiz. İzmit Belediyesi olarak bu kirleticilere karşı tüm yaptırımları uygulayacağımızın bilinmesini isteriz. Lütfen çevremize sahip çıkalım. Kirletmeye devam edenlere karşı sesimizi hep birlikte yükseltelim ve onları uyarmaktan çekinmeyelim.

BAŞKA İZMİT YOK” dedi.