‘Tarım Kenti İzmit’ parolasıyla üreticilere desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi bugün dağıttığı hibe sebze fideleriyle beraber çiftçiye toplamda 2 milyon liralık sebze fidesi dağıttıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi üreticiye destek olan projelerine çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in katıldığı etkinlikte serası kayıtlı olan çiftçilere domates ve biber olmak üzere yüzde 100 hibeli olarak sebze fidesi dağıttı. Modern Hayvan Pazarında gerçekleştirilen fide dağıtım programına çok sayıda çiftçi katıldı.

İzmit Belediyesi 2021 yılından bu yana üreticilere toplamda; yaklaşık 2 Milyon Lira değerinde olan sebze fidesi dağıttı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; tarımı ve üretimi önemsediklerini belirterek, "Bu ekonomik krizin kıskacında çiftçilerimizin ne kadar zorlandığını biliyoruz. O yüzden girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için kaynaklarımızı doğru kullanarak elimizin erdiğince, gücümüzün yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bizim de kaynaklarımız bu ekonomik krizde elbette sıkıntıda ama önceliğimiz gerçekten üreten çiftçimiz" diye konuştu.

“İzmit Belediyesi olarak ‘Tarım Kenti İzmit’ parolasıyla şehrin tarımsal üretiminin gelişmesi, üreticinin ve köylünün desteklenmesi için göreve geldikleri günden bu yana aralıksız çalışma arkadaşlarıyla birlikte samimi şekilde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Hürriyet, "Yeni yeni üretim alanlarını açtık. Çiftçilerimize öncü olmaya çalıştık. Ürettiğimiz tüm ürünleri de vatandaşımıza, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize ve çiftçiye dağıttık ve çoğunluğu yüzde yüz hibeli olarak sunuyoruz" dedi.

“DESTEKLER HER SENE ARTARAK DEVAM ETTİ”

İlk sene kaynakların daha sınırlı olduğu için daha sınırlı destek verdiklerini ve ikinci sene desteğim arttırdıklarına dikkati çeken Başkan Hürriyet, "Bu sene onun da iki katına çıkardık desteklerimizi. Her sene kaynaklarımızı daha iyi kullanarak hem destek verdiğimiz çiftçi sayımızı arttırıyoruz hem de verdiğimiz ürünün sayısını arttırıyoruz. Piyasada tanesi 4 lira ila 7 lira arasında olan Domates ve Biber fidelerini, serası olan kayıtlı çiftçilerimize 0 hibeli olarak yani ücretsiz bir şekilde dağıtacağız" diye konuştu.