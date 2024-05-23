İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette her iki başkan da belediyeler arası dayanışma ve iş birliği mesajı vererek güzel işler köprüsü kuracaklarını belirttiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında, iki belediye arasında "güzel işler köprüsü" kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Beşikçioğlu, Hürriyet’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ve dayanışma mesajları verdi.

Başkan Hürriyet, “Etimesgut ile birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Belediyeler arası iş birliği ve dayanışma, şehirlerimizin gelişimi için büyük önem taşıyor” dedi.

Başkan Beşikçioğlu da, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak her iki belediyenin de kazanacağı projelere imza atacağımıza eminim” şeklinde konuştu.