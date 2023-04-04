İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentin belli noktalarında iftara geç kalan vatandaşlara çorba ikramı başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iftara geç kalan vatandaşlara çorba ikram hizmeti başladı.

Yeni Cuma Camii, Orduevi Otobüs Durağı ve Doğu Kışla Parkı olmak üzere üç noktada çorba ikram eden ekiplerin bu hizmeti Ramazan Ayı sonuna kadar devam edecek.

Vatandaşlar, böylesi anlamlı ve maneviyat dolu bir ayda kendilerini düşündüğü için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.