İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “En ufak bir yağmurda şehir felç” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de dün geceden itibaren etkili olan yağışlar yine sel ve taşkınlara sebep oldu.

Yaşanan yağışın ardından İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında en ufak bir yağmurda şehrin felç olduğunu belirten Umutlu, “AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 yıldır altyapıya milyarlarca lira gömdüklerini söylüyorlar. Ama en ufak yağmurda şehir felç. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Mutlu şehir Kocaeli” diyerek sözlerine son verdi.