İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası nedeniyle Kocaeli İtfaiye teşkilatını ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası nedeniyle canla başla görevini yerine getiren Kocaeli İtfaiye teşkilatını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ve nezdinde tüm çalışanların 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftasını kutlayarak çiçek takdim etti. İslamoğlu da nazik ziyaretlerinden ötürü Yalçın ve Aşkın’a teşekkürlerini sundu.