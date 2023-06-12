İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kuruçeşme Kadın Girişimciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği alışveriş panayırına katıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kadının güçlenmesi, ekonomik ve sosyal yaşamda görünür olması için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Kadın Girişimciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği alışveriş panayırında da üretici kadınlara destek oldu. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle ziyaret ettiği panayırda Kuruçeşmeli Kadın esnafların stantlarını gezerek kolaylıklar diledi.