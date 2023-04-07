İzmit Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle Merkez Proje Yönetim Ajansı tarafından yürütülen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi" projesinin kapasite geliştirme eğitimlerine gözlemci belediye olarak katılım sağladıKOCAELİ (İGFA) - Avrupa Birliği desteğiyle Merkez Proje Yönetim Ajansı tarafından yürütülen Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi" projesinin Gözlemci Belediye Stratejisi kapsamında düzenlenmeye başlanan Kapasite Geliştirme eğitimlerine gözlemci Belediye olarak davet edilen İzmit Belediyesi de katılım sağladı.

İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi’nin Kocaeli’ndeki tek imzacısı olarak Gözlemci Belediye Stratejisi kapsamında Türkiye’den davet edilen 18 yerel yönetimden biri olarak bu alanda bölgesinde oynadığı öncü rol teyit etmiş oldu.

İzmit Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı oluşturma sürecinde işbirliğine giden İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir, Muğla Büyükşehir, Bodrum Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Yenimahalle Belediyelerinin de yer aldığı geniş bir ailenin parçası oldu. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarının oluşturulmasına yönelik bir yıla yayılacak eğitimler kapsamında düzenlenen eğitimin ilk aşamasında yerel yönetim temsilcilerine Temel Emisyon Envanteri Hazırlanması konusunda bilgi verildi.

İŞ BİRLİĞİNE GİTMESİ HEDEFLENİYOR

İzmit Belediyesi’ni Strateji Geliştirme Müdürlüğü AB Proje Uzmanı Burak Ergelen, İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Sadık Arıcan ve İbrahim Çetin’in temsil edeceği eğitim sürecinin sonunda katılımcı tüm Belediyelerin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı taslağı hazırlayabilecek konuma gelmesi ve bu alanda yapacakları çalışmalarda işbirliğine gitmesi hedefleniyor.