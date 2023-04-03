İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 23 Nisan temalı online şiir okuma yarışması düzenliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklar için bu yıl da ödüllü şiir okuma yarışması düzenliyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 23 Nisan temalı online şiir yarışmasına katılabilecek.

ÖDÜL TÖRENİ 23 NİSAN’DA

Çocuklara tarihin gurur dolu sayfalarını öğretmek, milli egemenlik duygusunu ve bayram heyecanını yaşatmak, ana dil sevgisi ve sanatsal bir derinlik kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı online şiir okuma yarışması için başvurular https://siiryarismasi.izmit.bel.tr/ adresinden alınacak. Ödül töreni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleşecek.