İznik’in yüzlerce yıllık tarihi miraslarından biri olan Göl Kapı, bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle adeta görünmez oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan ve Batı Roma İmparatorluğu tarafından şehrin etrafına inşa edilen surların göle açılan kapısı olan Göl Kapı, bakımsızlıktan görülemez hale geldi.

Etrafındaki surların büyük bir bölümünün yıkılmasına rağmen yıllara direnerek günümüze kadar gelmeyi başaran Göl Kapı’yı otlar ve sarmaşıklar sardı.

Turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğu İznik’te tarihi eserlerin bakımsızlıkları, İzniklilerin başlıca şikayetleri arasında yer alıyor.