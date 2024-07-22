Türkiye’nin en önemli tarihi merkezlerinden biri olan İznik, turizm potansiyelini açığa çıkaramıyor.BURSA (İGFA) - Batı Roma ve Osmanlı medeniyetlerine beşiklik eden Bursa’nın İznik ilçesi, Türkiye’nin en büyük beşinci gölünü barındırması, onlarca tarihi yapıya sahip olması ve çini sanatının buradan tüm dünyaya yayılmış olmasına rağmen turizm potansiyelini açığa çıkaramıyor.

Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir kent olan İznik’te Ayasofya Camii, Ayasofya Kilisesi, Bazilika, Antik Roma Tiyatrosu, Hacı Özbek Camii, Yeşil Camii, Sarı Saltuk Türbesi, Eşrefoğlu Rumi Türbesi, İznik Kalesi ve kalenin etrafını şehir boyunca çevreleyen surların yanı sıra denizleri aratmayan plajları ile görenleri adeta büyüleyen İznik Gölü’nün de bulunmasına rağmen İznik, turizm açısından uzun yıllardır gelişemiyor.

İznikli vatandaşlar, ilçenin turizm potansiyelinin yüksek olmasına rağmen turizmde zayıf kalmasının sebebini ilgisizlik ve bakımsızlık olarak yorumluyor.

İlçede bulunan tarihi yapıların bakımlarının yapılmadığını ve çoğunun terk edilmiş harabelere döndüğünü kaydeden İznikliler, ilçenin turizm potansiyelini açığa çıkarmak için yetkililerin İznik halkına verdikleri sözleri de tutmadıklarını kaydediyorlar.

İznik’i çevreleyen surların bakımsızlıktan artık ilgi çekmediğini ve surların otlarla sarıldığını ifade eden vatandaşlar bazilikaya girişlerin kapatılmasından ve tarihi yapılara gereken önemin verilmemesinden şikayet ediyor.