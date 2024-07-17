İznik’in ilk camisi olan Hacı Özbek Camii 692 yıldır varlığını sürdürmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tarihi dokusuyla en öne çıkan ilçelerinin başında gelen İznik’te bulunan ve yüzyıllara direnen Hacı Özbek Camii 692 yıldır varlığını sürdürüyor.

Orhan Gazi’nin İznik’i fethetmesinden sonra Hacı Özbek Mehmed tarafından 1332-1334 yılları arasında yaptırılan camii, kitabesi bulunan en eski Osmanlı yapısı olma özelliği taşıyor.

Bu yönüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan cami, 7 yüzyıl boyunca ayakta kalmış olması sebebiyle de ziyaretçilerini hayrete düşürüyor.