İznik’te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - İznik Belediyesi Çay Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İlçe Jandarma Komutanı Çağlar Önderışık, Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Siyasi parti temsilcileri, Gaziler Derneği, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, oda başkanları ve İznikliler katıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta burada yaptığı konuşmada “Değerli Hemşerilerim, Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır.Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dargınlık ve küskünlüklerimizi unutarak, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, özellikle insanlık olarak kritik süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız.Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve ızdırap altındaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın Mübarek Ramazan Bayramını kutlar, Bayramın şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Recai Karal’da konuşmasında tüm İzniklilerin ve katılanların bayramını tebrik ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Buradaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve İznik Devlet Hastanesi’nde görevli personel ile hastaları ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler.