İznik’in çevresini saran surların İstanbul tarafına açılan İstanbul kapısı, bakımsızlık sebebiyle alkol ve madde bağımlılarının meskeni oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan 4. yüzyıldan sonra Batı Roma İmparatorluğu tarafından şehrin etrafını çevreleyecek şekilde inşa edilen surların, İstanbul'a açılan kapısı İstanbul Kapı ve çevresi, bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle alkol ve madde bağımlılarının meskeni haline geldi.

İznikli vatandaşlar, İstanbul Kapı’nın hemen yanı başındaki surları takip eden, iki sur arasında kalan kısımda alkol ve madde bağımlılarının cirit attığından şikayet ediyor.

Öte yandan bölge halkı, aynı yerde akşam saatlerinde fuhuş ve uyuşturucu satışı gibi suçların da işlendiğini kaydediyor.

İstanbul Kapı’nın hemen yanında, iki sur arasında kalan bölgeyi kendilerine mesken eden madde bağımlılarının burada ateş yakarak yapıya zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, yüzlerce yıldır ayakta kalan tarihi mekanların, bu şekilde zarar görmesine isyan ediyorlar.

Ayrıca bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle söz konusu alanın çöp yığınına döndüğü, etrafta yüzlerce içki şişesinin bulunduğu görülüyor.

Öte yandan surların bazı bölümleri yıkılmış ve bazı noktalara ise sprey boyalarla yazılar yazılmış.

Çevre halkı İznik’in tarihi değerlerine yetkililer tarafından sahip çıkılmasını ve bölgenin alkol ve madde bağımlılarından arındırılarak turizme kazandırılmasını talep ediyor.