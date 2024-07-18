Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan Antik Roma Tiyatrosu, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan ve milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildiği bilinen Antik Roma Tiyatrosu, İznik’in en eski yapılarından biri olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İznik surlarının ortalama 100 metre kuzeyinde yer alan ve arena ile seyircilerin oturduğu kısmı büyük ölçüde ayakta kalan tiyatro, günümüzde ücretsiz olarak ziyarete açık.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan kazılarda içerisinde bir çini atölyesinin de bulunduğu kazılar ve tiyatro ile ilgili incelemeler hala devam ediyor.