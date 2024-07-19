İznik’in önemli tarihi yapılarından biri olan ve günümüze ancak kalıntıları gelebilmiş olan Ayasofya Kilisesi’ni yabani otlar sardı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan ve Hristiyan dünyası açısından büyük önem taşıyan Ayasofya Kilisesi’nin ancak kalıntıları ve duvarlarının bazı kısımları günümüze ulaşabildi.

Ayakta kalan kısımlar ise ilgisizlik ve bakımsızlık sebebiyle yabani otlar tarafından zapt edildi.

Öte yandan yapının etrafına tel çekilmesi, giriş bırakılması ve çevrede yapıyı anlatan bir kitabe bulunmaması da bölgeye olan turist akışının önüne geçti.

İznikli vatandaşlar yapının en azından otlardan temizlenmesini, yapıyı anlatan bir kitabenin konulmasını ve yapının orjinalini gösteren bir görselin, yapının çevresine konularak turist akışının sağlanmasını talep ediyor.