İzotaş İzmir Otogarı, yenilenme ve yerinde dönüşüm çalışmalarıyla daha modern bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Devam eden çalışmalar kapsamında otogarın boya ve tadilat işleri hızla tamamlanıyor. Yolcu salonlarından peronlara kadar birçok alanda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, altyapı sistemleri de yenilenerek modern standartlara uygun hale getiriliyor. Bu süreçte elektrik ve su tesisatından havalandırma sistemlerine kadar tüm detaylar gözden geçiriliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLİYOR

Yenileme ve yerinde dönüşüm çalışmalarına tam gaz devam eden İzmir Otogarı, boya ve tadilattan sonra altyapıya yaptığı ciddi yatırımlarla dikkat çekiyor. Aşırı yağışlara karşı İzmir Otogarı, ikinci büyük yatırımını kanalizasyon ve su tahliye sistemine yaptı. Yağmur ve pis su hatları komple temizletilerek 50 kombine araç atık bertaraf tesislerine gönderildi. Mevcut olan 10 adet atık su pompasına bakım yapılıp, ek olarak 13 adet 10hp gücünde 25hp ve 50hp pompalarla tahliye sistemi güçlendirildi. Bunlara ilave lokal müdahalelerde kullanılmak üzere 4 adet seyyar pompa takviyesi de kullanıma hazır bulundurulmaya başlandı.

AYDINLATMA SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLDİ

Aydınlatma sisteminin zaman içerisinde yetersizliği ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte var olan sistemin dönüştürülüp yenilenmesi ve ekstra aydınlatmalarla desteklenmesi kaçınılmaz olmuştur. İZOTAŞ yönetimi konu ile ilgili olarak; “Yolcularımızın konforu, güvenliği bizim için her zaman ilk sırada yer alır. Bu durum göz önünde bulundurularak otogarımız içerisinde tüm açık ve kapalı alanlarda bulunan tüm aydınlatma sistemi yenilenmiştir. Bunlara ilave olarak 250 adet LED armatür ile otogar içerisinde hiçbir karanlık nokta kalmayacak şekilde aydınlatma çalışması yapılmış. Hem yolcularımız hem çalışanlarımız açısından konforlu ve güvenli bir ortam yaratılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dış terminalimizin dış çevresindeki yol, peyzaj ve kaldırım yenileme çalışmaları da yolcularımızın terminalimize giriş yapmadan, çehresini oldukça geliştirmiş ve güzelleştirmiştir”şeklinde bir açıklama yaptı.

DAHA MODERN ÇEVRECİ VE GÜVENLİ OTOGAR

İzotaş yetkilileri, yenileme çalışmalarının sadece fiziksel dönüşümle sınırlı kalmadığını, otogarın çevreye duyarlı bir yapıya kavuşması için de önemli adımlar atıldığını belirtiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İzmir Otogarı'nın daha modern, güvenli ve çevreci bir yapıya sahip olacağı ifade ediliyor. Yolcular ve otogar esnafı da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, otogarın yenilenmesinin hem şehirlerarası ulaşımı kolaylaştıracağını hem de İzmir’in vizyonuna katkı sağlayacağını belirtiyor.Yenileme çalışmalarının 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanırken, İzotaş İzmir Otogarı’nın yeni yüzüyle hizmet vermeye başlaması büyük bir heyecanla bekleniyor.