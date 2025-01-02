İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay İZSU'nun Bayraklı’da devam eden yağmursuyu ve atıksu hattı inşaatı çalışmalarını inceledi; işçilerle bir araya geldi. 2025 yılında İzmir’in alt yapısını güçlendirecek çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Başkan Tugay, “Bizler büyük bir aileyiz. Her birinizle gurur duyuyorum. 2025 yılında güçlü yatırımlarla şehrimizi kalkındıracağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay İZSU'nun yağmursuyu ve atıksu hattı inşaatı şantiye alanını ziyaret ederek işçilerle biraraya geldi, yatırımları inceledi. Başkan Tugay’a Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU bürokratları ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Her biriniz ile gurur duyuyorum

İZSU ile birlikte yol yürümekten duyduğu gururu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Siz emekçilere asla hakkınızı ödeyemeyiz. İzmir için 24 saat çalışarak şehrin alt yapısını güçlendiriyorsunuz. Bizler büyük bir aileyiz. Her biriniz ile gurur duyuyorum. 2025 yılında daha güçlü yatırımlarla şehri kalkındırmayı temenni ediyorum” dedi.

Bayraklı’ya 200 milyon liralık İZSU yatırımı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 69 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Bayraklı Tepekule Mahallesi, Yağmursuyu ve Atıksu hattı imalatıyla bölgedeki altyapı sorunları büyük ölçüde çözülecek. Özellikle yağışlı hava koşullarında meydana gelen sel ve taşkın problemlerine çözüm getirecek imalatlar 6 ay sürecek. Bölgede artan nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak altyapı kapasitesini de artıracak projenin birinci etabının tamamlanmasının ardından, ikinci etap çalışmaları da başlayacak. Bu sayede bölgedeki altyapı sistemi daha verimli hale gelecek ve su taşkınları gibi sorunlar minimize edilecek. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü Bayraklı Sevgi Yolu ve Fuat Edip Baksı yağmur suyu döşeme çalışmalarının ihalesine de çıktı. Çalışmalar ise yaklaşık 1 ay içerisinde başlayacak. İZSU Genel Müdürlüğünün 2025 yılında Bayraklı ilçesi özelinde gerçekleştireceği atıksu ve yağmursuyu alt yapı yatırımlarının maliyeti yaklaşık 200 milyon TL olacak.