Yenifoça’dan İzmir Otogarı, Aliağa ve Foça bağlantılı hatlarda çalışacak olan İZTAŞIT seferleri 16 Nisan 2023 Pazar gününden itibaren başlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile sözleşme imzalayan S.S. 49 No’lu Yenifoça Birlik Yolcu Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akgün, kooperatif yöneticileri ve Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü ziyaret ederek konu hakkında son detayları görüştü.



Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İZTAŞIT seferlerinin Yenifoça’ya, ilçe halkına ve ulaştırma esnafına hayırlı olmasını diledi.

Yolcu ve trafik güvenliği arttıracak proje kapsamında, 8 hatta toplam 20 İZTAŞIT aracı ‘Gittiğin Kadar Öde’ ve ‘A tarifeleri’ dahilinde hizmet verecek. Yenifoça Bölgesi’nde toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart’la seyahat edilecek. 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz ve indirimli kart kullananlar toplu ulaşım haklarından yararlanabilecek ve aktarma sisteminden faydalanabilecek.