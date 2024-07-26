Bursa'da İznik Belediyesi ve İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği işbirliğiyle hazırlanan İZTEM Projesi hibe almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından çıkılan proje çağrısına İznik Belediyesi ve İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği tarafından hazırlanan İznik Temiz Dil Projesi (İZTEM) ile geçtiğimiz aylarda başvurulmuştu.

Yapılan değerlendirmede İZTEM projesi hibe almaya hak kazandı.

1 Ekim itibariyle faaliyetlerine başlayacak olan İznik Temiz Dil Projesi kapsamında açıklamalarda bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “12-13 yaş aralığında Öğrenciler arasında sözlü iletişimde temiz ve doğru bir dil kullanımına katkı sağlamak, diksiyon ve aileler arasında farkındalığı arttırıp bu alanda eğitimler vermeyi amaçladığımız İznik Temiz Dil Projesi (İZTEM) hibe almaya hak kazandı. Projenin hazırlanmasında emeği geçen İznik Belediyesi personelimize ve İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği’ne teşekkür ediyorum. İznikli gençlerimizin her alanda gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ayrıca proje kapsamında düzenlenecek çalışmalarda doğru dil kullanan öğrenciler ödüllendirilerek sosyal destek sağlanması amaçlanmaktadır.