Dünyanın en büyük seyahat platformu Tripadvisor, 2025 yılı için hazırladığı “Gezginlerin Seçimleri” listesini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - Avrupa’nın en iyi plajlarının sıralandığı listede, Türkiye’den Muğla’nın ünlü İztuzu Plajı 14. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

İztuzu Plajı, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde bulunuyor. 5,4 kilometre uzunluğundaki bu plaj, altın sarısı kumları, sığ ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Ancak İztuzu’yu diğer plajlardan ayıran en önemli özellik, caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olması. Her yıl Mayıs-Eylül ayları arasında binlerce caretta caretta, yumurtalarını bırakmak için bu plajı ziyaret ediyor.

Bu nedenle plajın bir bölümü koruma altında ve kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için özel önlemler alınıyor. Tripadvisor’ın “Gezginlerin Seçimleri” listesi, milyonlarca kullanıcının yorumları ve puanlarına dayanarak oluşturuluyor. İztuzu Plajı, doğal güzellikleri, temizliği ve caretta carettalar için önemli bir yaşam alanı olması nedeniyle gezginler tarafından büyük beğeni topladı.