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Bingöl Hesarek Kayak Merkezinde gece gündüz nöbet tutan JAK timi, kış boyunca yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşarak kayakseverlerin güvenli ortamda eğlenmesini sağlıyor.BİNGÖL (İGFA) - Doğu Anadolu Bölgesi’nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan, il merkezine 34 kilometre mesafedeki Hesarek Kayak Merkezi, kış ayları boyunca kayakseverleri ağırlayacak. Geçtiğimiz haftalarda sezonun açılmasının ardından Hesarek Kayak Merkezinde Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma timi, vatandaşların güvenle kayak yapmasına yardımcı olacak. 7 gün 24 saat esasına göre görev alan JAK timleri, yaralanan veya mahsur kalanların yardımına koşacak.

JAK timlerinin göreve hazır olduğunu belirten Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Usta, "Bingöl ilimizde bulunan Hesarek Kayak Merkezinde, vatandaşlarımızın kış döneminde aileleri ile birlikte huzur ve güven içerisinde kayak sporunu icra edebilmeleri, meydana gelebilecek yaralanma, pist dışına çıkarak kaybolma ve telesiyejde kalma gibi yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale edebilmek amacıyla her kış dönemi olduğu gibi bu kış sezonunda da Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen JAK timi 7 gün 24 saat görevini aralıksız sürdürmektedir. Tamamı profesyonel personelden oluşan, ilkyardım ve dağcılık başta olmak üzere birçok alanda eğitim almış olan JAK timi en üstün teknolojiye sahip yerli ve milli araç ve ekipmanlarıyla birlikte vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Zorlu kış ve arazi şartlarında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı JAK timlerine teşekkür ediyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.