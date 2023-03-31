Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptığı çalışmalarda beş aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda, Kuşadası’nda araması bulunan ve hakkında toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G., Nazilli’de “Hırsızlık” suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A., Didim’de “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.O., “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan ve hakkında toplam 20 yıl hapis cezası bulunan İ.D., Germencik’te “Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.