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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Ramazan Bayramı Tatili süresince Trafik Denetim ve Kontrollerine aralıksız devam edileceği kaydedildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, “Ramazan Bayramı Tatili Trafik Tedbirleri” çerçevesinde; meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve karayolunu kullanan vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla, sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında trafik denetim ve kontrollerine gece gündüz aralıksız devam ediyor.

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