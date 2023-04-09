Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri Kuşadası’ndaki SGK misafirhanesini ziyaret ederek depremzede çocuklarla buluştu.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından 50 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan depremlerin ardından yapılan koordinasyon çalışmaları çerçevesinde depremzede vatandaşlara ev sahipliği yapan illerden biri de Aydın oldu. Gerek kendi imkanları gerekse devlet imkanlarını kullanarak Aydın’a gelen depremzede vatandaşlar kurumların misafirhanelerine, yurtlara ve çeşitli ikametlere yerleştirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği de Davutlar Mahallesi’nde bulunan SGK misafirhanesinde kalan 172 depremzede vatandaşı ziyaret etti. Depremzede vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten ekipler vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda depremzede çocuklarla da zaman geçiren ekipler, miniklere ’Jandarma Çocuk’ dergisi hediye etti.