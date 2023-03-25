Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, tüm yaşanmışlıklarıyla, geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi gören, gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan yaşlı vatandaşlar ’Yaşlılar Haftası’nda unutulmadı. İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde bulunan mahallelerin en yaşlıları evlerinde ve devriyeler esnasında, afetzede olduklarından Işıklı KYK’da kalan yaşlılar da yurtta ziyaret edilerek; sağlık durumları ve herhangi bir istekleri olup olmadığı soruldu. Yaşlıların günlerini kutlayan jandarma ekipleri, karanfil takdim etti.