İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda 2025 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Toplam 60 bin 432 personelin yeni görev yerleri belirlendi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı genel atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı’nda bin 874 subay, 9 bin 15 astsubay, 2 bin 557 uzman jandarma ve 23 bin 240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin atamasının yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbelerinde 22 bin 45 personelin görev yerleri değişti.

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.????Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;… pic.twitter.com/XmibA4xJir— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 26, 2025

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda da 217 subay, 555 astsubay ve 929 uzman erbaş olmak üzere bin 701 personelin ataması tamamlandı.

Bakan Yerlikaya, ataması yapılan personele yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “Rabbim sizleri korusun, gözetsin. Kahraman polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik mensuplarımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edecektir” dedi.