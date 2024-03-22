Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin'i ziyaret etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Bölgedeki birliklerde denetim ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çetin daha sonra Valilik makamında Vali Akkoyun ile bir süre görüştü.

Ziyarette Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da hazır bulundu.