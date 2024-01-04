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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 6 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 1 şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip adli makamlarca serbest bırakıldı.

Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.