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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Pazaryeri ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu etkinlikle çalışma prensipleri ve görevlerini çocuklara anlatırken, Jandarma’nın iz takip köpeği ‘Yazgan’ çocuklar tarafından çok sevildi.Pazaryeri Gündem/ BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 400 öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklara İl Jandarman'ın araçları ve yaptığı görevleri anlatılırken, çocuklara Jandarma sevgisi aşılandı.

Jandarma ekipleri İz takip köpeği Yazgan’ın geçtiğimiz aylarda Osmaneli ilçesinde kaybolan yaşlı bir vatandaşın bulunması çalışmasına katıldığını söylerken, etkinliğe katılan çocuklar Yazgan’a büyük ilgi gösterdi.