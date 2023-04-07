Balıkesir’in Edremit ilçesinde hırsızlık ve hırsızlık eşyasını satın almaktan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timleri tarafından son dönemlerde artan hırsızlık olayları üzerine kurulan özel ekip tarafından evlere hırsızlık yapmak amacıyla giren S.K. ve G.Ö. ile hırsızlık mallarını satın alan Z.Y. ve N.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 adet televizyon, 2 adet laptop, 2 adet kaynak makinası, 1 adet spral, 2 adet matkap, 1 adet takım çantası, 1 adet temizleme makinası, muhtelif ev eşyası, 3 adet ses sistemi, el projektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.