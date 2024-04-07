Jandarma Genel Komutanlığı, 'Jandarma Togg ile Trafik Dersleri'ne başladı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 'Jandarma Togg ile Trafik Dersleri Başlıyor' başlığıyla bir video yayımladı.

Sabiha Gökçen'den Kahire uçuşları başladı Sabiha Gökçen'den Kahire uçuşları başladı

Türkiye'nin otomobili Togg'un kullanıldığı videoda, sürücülere yaya geçitlerinde dikkat edilecek hususlar ve emniyet kemeri ile ilgili bilgi verildi.

Paylaşımda, videoların devam edeceği duyurulark, "İyi bayramlar" mesajı verildi.