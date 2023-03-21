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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, Germencik ilçesi Naipli Mahallesi’nde, Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi’nde, Söke ilçesi Karağaçlı Mahallesi’nde, Çine ilçesi Çöğürlük Mahallesi’nde, Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi’nde vatandaşlara, son bir ay içerisinde meydana gelen olaylar, icra edilen devriyeler, meydana gelen olaylarda suçüstü yakalanan şüpheliler ve meydana gelebilecek hırsızlık olayları konularında tedbirli ve dikkatli olmaları konularında bilgilendirme yaptı.

Aydın’ın Germencik, Bozdoğan, Söke, Çine ve Karacasu ilçelerinde jandarma ekipleri vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

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