Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından Efeler ilçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturulması için Atatürk Kent Meydanı’nda stant açan ekipler, hem vatandaşları bilgilendirdi hem de sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıttı. Ayrıca Jandarma HAYDİ Timi olarak hayvanlar ile ilgili hazırlanan boyama kitapları çocuklara hediye edilerek farkındalık oluşması sağlandı.



Etkinlikte çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve vatandaşlarda da bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen HAYDİ mobil uygulaması da vatandaşlara tanıtıldı.