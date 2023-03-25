Adana’nın Pozantı ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı bir operasyonda 452 gram uyuşturucu madde ve 21 kök saksıya dikilmiş hint keneviri ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam etti. Ekipler ilçede gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmada belirlenen bir adrese yapılan baskında 452 gram çeşitli uyuşturucu maddesi ve 21 kök saksıya dikilmiş halde hint keneviri ele geçirdi.

Yapılan açıklamada ise"Narkotik suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir” denildi.