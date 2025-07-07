İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)’ne 2025 yılı için 225 erkek subay ve 283 erkek, 40 kadın astsubay öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 7-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne 2025’te 225 Erkek Subay ve 323 Astsubay Öğrenci Alınacak

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 yılı öğrenci alımı duyurusunu bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 225 erkek subay, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na ise 283 erkek ve 40 kadın astsubay öğrenci temin edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Subay ve astsubay öğrenci alımı için adaylarda aranan başlıca şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (subay alımı için sadece erkek, astsubay için kadın ve erkek).

Evli, hamile, çocuklu olmamak veya nikâhsız birlikte yaşamamak.

1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular).

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engel bulunmaması.

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği şartlarını taşımak.

Kamu haklarından yoksun olmamak.

Askeri okullar, Emniyet Teşkilatı’na bağlı okullar veya JSGA’dan ayrılmamış/çıkarılmamış olmak.

Başvurular, 7-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresindeki Personel Temin Yönetim Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak. Posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecek.

Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav merkezi, tarih ve diğer detaylar PTM üzerinden ilan edilecek.

Adayların başvuru kılavuzunu dikkatlice okuması ve yanlış beyanlardan doğacak sorumluluğu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Başvuru süreciyle ilgili detaylar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu” ve “Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu” incelenebilir.