Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi'nde meydana gelen olaylara yönelik Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Jandamra iki personelin açığa alındığını, Milletvekili Mahmut Tanal'a ise suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Akbelen'deki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir".