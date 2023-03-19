Doğal güzelliklerinin yanı sıra endemik türleriyle de dikkat çeken Aydın’da jandarma ekipleri, “endemik tür” devriyelerine devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile yürütülen ortak çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde belirli bölgelerde yetişen, nesli tehlike altında bulunan ve koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan, zarar verildiği takdirde 244 bin 315 TL para cezası gerektiren endemik türlerden Kum Zambağı, Tüylü Çan Çiçeği ile Kıyı Sarımsağı bitkilerini yetiştikleri bölgelerde kontrol etti. Endemik türlerin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda ayrıca ekipler, farkındalık oluşturmak ve biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara da Çevre Kanunu dahilinde bilgilendirme yaparken bahar ayının gelmesiyle Milli Parkı ziyarete gelen vatandaşlara orman yangınları konusunda dikkatli olunması hatırlatması yaptı ve bilgilendirici broşür dağıttı.