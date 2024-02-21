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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Enes'e bağlı köylerde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, maddi ve manevi kayıplara neden olan ve farklı suç olaylarının da çıkış noktası olabilen dolandırıcılık olaylarının engellenmesi için Enez ilçesine bağlı Hasköy, Şehitler ve Abdurrahim köylerinde bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Eğitimde; hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık, saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı gibi konularda bilgiler verildi.