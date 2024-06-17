Kurban Bayramı'nın güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, hız ve emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirdi.

AYDIN (İGFA) - Bayramın ikinci gününde, Aydın'daki çeşitli denetim ve kontrol noktalarında, vatandaşların emniyet ve güvenliği için trafik kontrolleri yapıldı. Jandarma ekipleri, "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" mottosuyla sürücülerle bayramlaştı ve onları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, araçların hızlarını kontrol ederken, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takmanın önemini hatırlattı. Denetimlerde hız sınırına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Bu kontrollerin, bayram tatili boyunca devam edeceği bildirildi.

Denetim sırasında jandarma ekipleri, sürücülere ve yolculara trafik kurallarına uyma konusundaki bilgilendirmelerini sürdürdü. Ekipler, aşırı hızın ve emniyet kemeri takmamanın tehlikeleri hakkında vatandaşları uyararak, güvenli bir yolculuk için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bayram süresince trafik yoğunluğunun artması sebebiyle denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek. Amaç, bayram tatilinin kazasız ve huzurlu bir şekilde geçmesini sağlamak.

Bu denetimlerle, Aydın'da Kurban Bayramı tatilinde trafik güvenliğinin en üst düzeyde tutulması hedefleniyor. Jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, bayram süresince vatandaşların güvenliği sağlanmaya devam edecek.