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Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde vatandaşlara trafik güvenliğine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Keşan’a bağlı Çeltik Mahallesi'nde vatandaşlara trafik güvenliği konusunda önemli bilgiler verdi.

Yapılan bilgilendirmede; Temel trafik kuralları Reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımının önemi,Traktörlerde rops ve reflektör kullanımı, Motosiklet kullanımında uyulması gereken kurallar

konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi için kurallara uymanın önemini vurguladı. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları, yayaların da trafik kurallarına uymaları istendi.