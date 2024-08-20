Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Enez ilçesi Kocaali köyünde gerçekleştirilen denetim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, vatandaşların bilinçli motosiklet sürücüleri olmaları ve trafik kurallarına özen göstermeleri konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Trafik Jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerinin kask ve koruyucu ekipman kullanmalarının, trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltacağı vurgusunda bulundu. Bu kapsamda tüm ilçelerde motosiklet denetimleri devam ederken, kahvehaneler ve köy meydanlarında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.