Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

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Kayseri İl jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bulunan Güneşli Ortaokulu’nda okuyan 110 öğrenciye ‘Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı’ bilgilendirmesi yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi.