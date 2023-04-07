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Ayrıca ekipler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

Kayseri İl jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bulunan Güneşli Ortaokulu’nda okuyan 110 öğrenciye ‘Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı’ bilgilendirmesi yapıldı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

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