Aydın’ın Efeler, Germencik, İncirliova, Köşk ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucu denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, 8 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, Germencik, İncirliova, Köşk ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan kaba üst aramasında 48 gram esrar ele geçirildi. Sağlık kuruluşuna sevk edilen 3 şüphelinin yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.