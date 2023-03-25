Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 60 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli 2 kişinin Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler M.H.A. ve M.S.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda piyasa değeri 60 bin TL olan bin 711 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.