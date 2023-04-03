Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Çakırdaş Mahallesi’nde gece saat 03.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ille koordineli olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Samsun’da gelen bir araçla uyuşturucu getireceğinin bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri yaptıkları takip sonucu yol kontrol uygulaması yaparak söz konusu aracı ele geçirdi. Araçta bulunan N.Y.’nin(57) üzerinde yapılan aramada, 0,5 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hap ve M.Y.(24) adlı kadının üzerlerinde yapılan aramada ise 0,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Aracın bagajında yapılan aramada 534 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili N.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.