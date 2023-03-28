Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde istihbari çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, 3 gün boyunca yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 51 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.