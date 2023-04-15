Bunlar da ilginizi çekebilir

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesi mülki sınırları içerisinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden durdurulan araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde, 10 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurarak arama yaptığı araçtaki iki şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.