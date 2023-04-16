Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem konusunda dünyanın en tecrübeli ülkesi olan Japonya’nın Kobe Belediyesi ve Mukogawa Üniversitesi ile deprem önlemleri ve sonrasındaki afet yönetimi konusunda ilişkileri geliştirmek ve iş birliği yapmak için ilk adımı attı.HATAY (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma uğrattığı Hatay’da yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, imar ve afet sonrası kriz yönetimi konularında dünyanın önde gelen kurumları ve üniversiteleri ile işbirliği yapmaya devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’ın, Kobe Belediyesi Yapı Denetim ve İmar İşleri Daire Başkanı YukioTanaka, Kobe Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi Müdürü MasayoshiNose, Mukogawa Üniversitesi'nden Prof. Tosu Shigeki, Prof. YanagisawaKazuhiko ve Prof. TagawaHiroyuki ile yaptığı görüşmede bu üniversite ile partner üniversite olan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Dündar ve BAU ULMER-HLO Müdürü İhsan Alpargın da yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, heyetin ilgisine teşekkür etti.

Kobe ile Hatay'daki depremin benzerliğine dkkati çeken Başkan Savaş, "Geçmiş kaderimiz onlarla bir. Onlar 1995 depreminden ders aldılar ve sonrasında yapılanmayı ona göre yaptılar. Bizim de bu depremden ders alıp sonraki süreç için bilim ve doğa gerçeklerini sentezleyerek Hatay’ı yapılandırmamız lazım. Tecrübelerini paylaşmak için Hatay’a geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim yeniden yapılanmayı yürüten teknik ekibimizle yapacakları toplantılarda bizi tecrübeleriyle yönlendirirlerse mutlu oluruz" dedi.

Hatay coğrafyasının handikaplarını bertaraf etmek için 4 şeyin gerekli olduğunu belirten Başkan Savaş, “Bu 4 şeyden birincisi coğrafyanın gerçeklerini bilmek, plan ve proje yapmak, bu plan ve projeye topluma anlatıp kaynak yaratmak ve sonuncu olarak da plan ve projeyi pratiğe döküp eyleme geçmek” açıklamasını yaptı.

Görüşmede Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Dündar, “Biz üniversite olarak nasıl katkı sunabiliriz hem de partner üniversitemiz olan Mukogawa Üniversitesi ile karşılıklı çalışmalarımızı buraya nasıl faydalı hale getirebiliriz onun için buradayız” dedi.

2011 yılındaki Van depreminde de Türkiye’ye gelen Japon heyet de, hem belediye hem de bilim insanları olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, Japonya’da depreme karşı alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Savaş’ı ve belediyeden bir heyeti Kobe’ye davet eden Japon heyet, bilgi paylaşımı ve iş birliğinden büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Heyet üyeleri ayrıca Kobe Belediye Başkanı’nın geçmiş olsun mektubunu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’a takdim etti.