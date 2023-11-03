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Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen seminerlere katılan ve burada bulunan katılımcılara depremle ilgili bilgiler veren Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Marmara Bölgesi'ni çok ciddi bir depremin beklediğini ve bu olası depremin 7.9 ve üzeri bir şiddetinde olabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Gaziantep ve Adıyaman’da eğitimlere devam ediyor.

Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen seminerlere katılan ve burada bulunan katılımcılara depremle ilgili bilgiler veren Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'ni çok ciddi bir depremin beklediğini belirterek, '6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı yaşanabilir' dedi.

Marmara Bölgesi'ni bekleyen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı uzun zamandır kırılmıyordu. Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman’da dahil olmak üzere bu bölgede deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’da 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem oldu ve bu bölgelerde yaklaşık 2 sene boyunca artçı depremler devam edecek. Ama bu bölgede yine aynı depremi beklemiyoruz. İleri de nerede olur diye sorarsanız da Doğu Anadolu Fay Hattının Hatay’dan sonra denizin içerisinde Kıbrıs’ta dahil bu Güney tarafta olur. Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş bu bölgeler, Marmara ve İzmir’de deprem olabilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İZİNSİZ ÇOK FAZLA BİNA VAR!

Türkiye ve Japonya aynı, her yerde deprem olabilir diyen Moriwaki sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin şimdiye kadar enerji biriktirdiğini biliyoruz daha bu enerji kırılmadı ve depremler devam edebilir. Buna her zaman hazır olmak lazım. Marmara Bölgesi tamamen İzmir’den sonra deniz içerisinde fay kırılırsa 7.7 ve 7.9’a kadar gelebilir. Başlangıçlar yumuşak zeminde oluşuyor, bina temellerinin iyi olması lazım. Zeminde iyileşme yaptıktan sonra bina yapmak lazım. Hatay’da yeni binalarda çöktü. Bunun nedeni ise zeminin tam iyileştirilmeden bina yapılmasından kaynaklı. Bina güçlü ama zemin sağlam değil. Tünel kalıp ya da fore kazık yapmak lazım. Zemin kötüyse 2000’den sonraki bina mı, binanın yapımına izin var mı, yok mu bunlara da bakmak lazım. Maalesef Türkiye’de izinsiz bina çok var" dedi.

DÜNYADA DEPREMDE ÖLÜ SAYISINDA TÜRKİYE 3. SIRADA”

Türkiye ile Japonya arasındaki deprem farklılıklarını ele alan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Biraz üzülerek ve utanarak söylüyorum ki dünyada depremde ölü sayısı olarak Türkiye 3. sırada. Japonya ise en büyük depremleri yaşayan ülke olarak 7. Sırada. Fark Tabii ki yapılardan kaynaklı… İşte burada en büyük iş Mimarlara, inşaat mühendislerine ve bu yapıları sağlamlaştıran kişilere düşüyor. Sağlam yapılar inşa edeceğiz ve ben bunu çözeceğim. Japonya’daki evi sattım. Türkiye’ye yerleştim zaten 32 senedir de Türkiye’deyim. Hayatımın sonuna kadar da burada olup bu işi çözeceğim.”

Moriwaki, 29 Kasım'a kadar devam edecek deprem eğitimlerini Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan illlerinde sürdüreceği öğrenildi.